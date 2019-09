Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, vuole un adeguamento di stipendio. Lo scrivono in Inghilterra, con l'olandese che tramite i suoi agenti ha chiesto più di 200mila euro a settimana al club inglese (ora ne prende 125mila). Queste le parole di Van Dijk a Sky Sport News dopo il ko con il NapolI: "Non sta succedendo nulla, quini è tutto. Non dipende da me! Ho letto i media, ma al momento non sto discutendo nulla. L'unica cosa che voglio fare è concentrarmi sul campo".