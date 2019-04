Il centrale Virgil van Dijk parla al sito ufficiale del Liverpool in vista della semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona: "Sono una grande squadra, il Barça non è solo Messi, ma anche noi abbiamo una grande squadra e non andiamo a Barcellona in vacanza. Messi è il migliore al mondo, ma difendendo come squadra possiamo fare bene: sarà una partita incredibilmente dura, dovremo essere pronti a fronteggiare i vari problemi che la partita ci sottoporrà. Vogliamo fare un bel risultato per poi giocarci tutto ad Anfield".