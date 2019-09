Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, arrivato secondo al Fifa the Best alle spalle di Messi, parla a Four Four Two: "Nel 2012 ho sofferto di appendicite, peritonite e infezione renale. Nella stragrande maggioranza dei casi, il paziente muore. Potevo vedere solo i tubi collegati al mio corpo, non potevo fare nulla. In quel momento ho pensato al peggio. Così cominciai a scrivere il testamento: nel caso fossi morto, una parte dei miei soldi li avrei destinati a mia madre. Nessuno voleva parlarne, ma dovevo farlo".