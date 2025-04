Liverpool, Van Dijk non farà come Salah: rinnovo a un passo

AFP via Getty Images

C'è chi ha già scelto l'addio e chi, invece, sta facendo di tutto per evitarlo. La stagione delsarà di quelle da ricordare, con gli 11 punti di vantaggio sull'Arsenal (secondo) che spingono i Reds verso laalla prima stagione del dopo-Klopp e con Arne Slot in panchina. Eppure fin da inizio annata su questa squadra regnava l'ombra di una possibile rivoluzione a giugno 2025 con i contratti diche restano in scadenza al 30 giugno. E se la stella egiziana ha già annunciato l'addio e se sul terzino inglese si sono mossi i top club c'è chi come il difensore olandese che è invece a un passo dal rinnovo.

ha confermato a The Athletic in queste ore e le sensazioni sono più che positive. Il centrale classe 1991 è approdato ad Anfield nel gennaio del 2018 dal Southampton per una cifra monstre di quasi 85 milioni di euro e da allora è diventato perno insostituibile, capitano e leader di uno spogliatoio capace di vincere una Champions League, un Mondiale per Club, una Premier (potenzialmente due a fine anno) una Supercoppa europea, una Fa Cup, due Coppe di Lega e 1 Supercoppa inglese.E la storia è destinata a continuare perché, dopo mesi di trattative e proposte inevitabilmente al ribasso data l'età di Van Dijk, l. "Adoro il club, amo i tifosi e siccome loro ci sono sempre per noi voglio premiarli ancora". E poi sui social ha aggiunto:. Un segnale che, almeno per lui, il Liverpool sarà ancora parte della sua storia.