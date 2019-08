"Questa è una partita unica, non vediamo l'ora di giocarla". Ha definito così Virgil van Dijk la sfida di domani tra il suo Liverpool e il Chelsea per la Supercoppa europea. Il difensore poi ha continuato: "Vogliamo continuare a migliorare e dare il massimo. Io? Voglio crescere ancora. Ma non penso ai premi individuali, sono concentrato solo sul Liverpool. E' chiaro che, però, mi fa piacere essere inserito tra i primi dieci nella classifica del Pallone d'Oro. Il miglior difensore al mondo? Non so chi sia, ce ne sono tanti forti in giro". Sul ko di Alisson: "Ci penserà Adrian a sostituirlo, ha l'esperienza e le qualità per giocare queste partite".