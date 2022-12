4-1. Ecco i nostri giudizi su alcuni dei protagonisti della partita:: riecco Alexis, una ottima notizia per Pioli. L'esterno destro belga, dopo più di due mesi out infortunio, è tornato su ottimi livelli di forma fisica. Oltre al gol diversi tagli e giocate intelligenti.altra prestazione di grande qualità contro un avversario forte come il Liverpool per il centrocampista franco-algerino. Visione di gioco, abilità nel palleggio e anche buona personalità per un ragazzo che meriterebbe più spazio.gli manca un pizzico di cattiveria sotto porta quando in ben due occasioni avrebbe l'occasione di gonfiare la rete avversaria. Si muove molto bene sia attaccando la profondità che venendo incontro al compagno. Quando ha la palla tra i piedi dà sempre l'impressione di poter inventare una giocata determinante.con serietà e professionalità si sacrifica in un ruolo non suo come quello del terzino mancino basso. Un esperimento non positivo perchè il canterano rossonero va in difficoltà sia nei movimenti difensivi che nella prima costruzione dell'azione.commette un grave errore per un difensore in occasione del primo gol: guarda il pallone e non l'avversario. Soffre tremendamente la rapidità sullo stretto degli attaccanti avversari.buon test per il difensore tedesco che ha avuto l'occasione di affinare i meccanismi della squadra. Nel complesso gioca una buona prima frazione mentre nella seconda parte concede, complice la stanchezza, troppo spazio a Nunez che lo punisce per ben due volte.