Livorno-Chievo 3-4 (primo tempo 3-1)



Marcatori: 5' Marsura (L), 7' Pucciarelli (C), 25' Marras (L), 30' Marsura (L), 54' Meggiorini (C), 59' Meggiorni (rig.) (C), 89' Segre (C)



Livorno (3-4-3): Zima; Boben, Bogdan, Di Gennaro; Porcino, Luci (75' Morganella), Agazzi, Del Prato; Marras, Raicevic (62' Braken), Marsura. All. Breda.



Chievo (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Frey; Segre, Obi (18' Esposito), Pina (46' Vignato); Pucciarelli; Meggiorini, Djordjevic (69' Rodriguez). All. Marcolini.



Arbitro: Illuzzi di Modugno.



Ammoniti: 22' Boben (L), 29' Dickmann (C), 38' Marras (L), 74' Frey (C), 85' Cesar (C), 94' Esposito (C).



Espulsi: 91' Marsura (L), 93' Pucciarelli (C)