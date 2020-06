Livorno-Cittadella 0-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 50' Iori (rig.), 60' Proia



Livorno (3-5-2): Plizzari; Boben, Di Gennaro (79' Ruggiero), Bogdan; Del Prato, Viviani (56' Luci), Awua, Agazzi (61' Rocca), Seck (79' Marsura); Mazzeo (61' Braken), Ferrari. All. A. Filippini.



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli (21' Mora), Adorni, Frare, Benedetti; Proia (76' De Marchi), Ieri, Vita (66' Gargiulo); D'Urso (76' Pavan); Diaw, Rosafio (46' Luppi). All. Venturato.



Arbitro: Ghersini di Genova



Ammoniti: 30' Proia (C), 70' Gargiulo (C).