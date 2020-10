Nubi sempre più nere sul cielo di Livorno (serie C) e tutto lascia prevedere una imminente tempesta. Ieri dovevano essere pagati circa 450 mila euro di F24 relativi ai contributi ma nelle casse della società c’erano solo i 200mila euro arrivati dalla Lega come prima tranche del paracadute. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, dei soldi che dovevano arrivare dai soci legati alla Cerea Banca nessuna traccia.



Ora si parla di lunedì quando scadono i termini di prelazione da parte dei soci. Se il presidente Navarra non la eserciterà sembra che il gruppo Carrano che fa capo a Danilo Mariani e che si avvale dell’opera dell’ex presidente del Trapani, Giorgio Heller, potrebbe acquisire le quote di Casella (34%) e di Aimo (18%) e avere la maggioranza. Navarra, che di fatto si è chiamato fuori, dovrebbe uscire di scena e Heller nel corso dell’assemblea dei soci di giovedì dovrebbe diventare il presidente.