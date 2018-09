Livorno-Crotone 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 84' Simy



Livorno (3-5-2): Mazzoni; Albertazzi (86' Giannetti), Dainelli, Di Gennaro; Maicon, Diamanti, Luci (66' Valiani), Agazzi, Iapichino; Kozak (71' Raicevic), Murilo. All. Lucarelli.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Sampirisi, Marchizza; Faraoni (59' Stoian), Rhoden (86' Molina), Benali, Firenze, Martella; Budimir (78' Simy), Nalini. All. Stroppa.



Arbitro: Piccinini di Forlì



Ammoniti: 31' Benali (C), 48' Faraoni (C), 49' Diamanti (L), 58' Di Gennaro (L)