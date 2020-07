Livorno-Crotone 1-5 (primo tempo: 1-3)



Marcatori: 12' Trovato (L), 31' Zanellato (C), 35' e 59' (R) Simy (C), 40' Gerbo (C), 55' Molina (C)



Assist: 12' Morelli (L), 35' Messias (C),



Livorno: Ricci; Boben, Bogdan (dal 46' Pecchia), Marie Sainte; Morelli, Bellandi (dal 46' Ruggiero), Awua, Fremura (dal 56' Porcino); Pallecchi (dal 77' Haoudi), Murilo, Trovato (dal 69' Nunziatini). A disposizione: Agazzi, Braken, Luci, Neri, Petri, Plizzari, Seck. All: Filippini.



Crotone: Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo; Gerbo (dal 60' Mustacchio), Messias (dal 60' Crociata), Barberis (dal 63' Gomelt), Zanellato, Molina (dal 60' Mazzotta); Jankovic (dal 63' M. Lopez), Simy. A disposizione: Bellodi, Benali, Evans, Festa, Gigliotti, Rodio, Spolli. All: Stroppa



Arbitro: Camplone



Ammoniti: 45' Fremura (L)