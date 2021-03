Marco Amelia, nuovo allenatore del Livorno, si presenta in conferenza stampa: "Di fronte a questa situazione non potevo dire di no, anzi, voglio battagliare per rendere possibile questa impresa. Serve lavorare tanto, inutile sennò parlare di tecnica e tattica. Rispetto per la maglia, per la città e per i tifosi, questi saranno i tre punti cardine di quello che voglio fare. Chi mi ha chiamato? Ho parlato con chi gestisce la società, Aimo, Presta e il Ds Rubino: non ho sentito Spinelli per tanti motivi, lo farò con calma, ma so che la decisione presa è stata avallata da tutti, e questo mi fa immensamente piacere, è un primo passo verso la coesione che serve in questo momento perché c'è da fare un'impresa".