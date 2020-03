Antonio Filippini, nuovo allenatore del Livorno, si presenta in conferenza stampa: “Siamo in una situazione di classifica disperata e dobbiamo essere consci di questo per poter cercare di reagire. Ringrazio la società per avermi scelto e metterò il massimo impegno. Dobbiamo avere la perseveranza in ogni allenamento e dall’impegno costante cercare di raggiungere una serie di risultati positivi consecutivi per poter ancora sperare nella salvezza. Non dobbiamo mollare un centimetro perché solo così possiamo fare qualcosa di buono. Conosco benissimo i ragazzi essendo qui da quattro mesi, ma ancora non ho deciso che modulo adottare. Coronavirus? Dobbiamo rispettare le regole imposte dallo Stato. Sotto l’aspetto calcistico sportivo vedremo quali saranno le decisioni di Coni, FIGC e Lega e agiremo di conseguenza”.