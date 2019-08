Sono da poco ufficiali le scelte di Breda e Montella per l'amichevole delle 21.00, in programma allo stadio 'Armando Picchi', tra Livorno e Fiorentina:



LIVORNO: Zima, Di Gennaro, Gasbarro, Luci, Murilo, Morganella, Mazzeo, Bogdan, Raicevic, Agazzi, Boben. A disp: Neri, Plizzari, Coppola, Marsura, Del Prato, Porcino, Pallecchi, Morelli, Gonnelli, D'Angelo, Rocca, Rizzo, Marie-Sainte



FIORENTINA: Dragowski, Venuti, Milenkovic, Pezzella, (C), Biraghi, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Chiesa, Boateng, Sottil. A disp: Terracciano, Brancolini, Hristov, Ranieri, Lirola, Terzic, Ceccherini, Zurkowski, Simeone, Gori, Montiel, Vlahovic.