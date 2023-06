Il Livorno calcio si stringe in lutto attorno alle sue giovanili perché nella notte di oggi è venuto a mancare il giovane calciatore 18enne Anwar Megbli. Il ragazzo era ricoverato dalle 5.30 del mattino di domenica presso l'ospedale Cisanello di Pisa dopo un incidente stradale che purtroppo si è rivelato fatale.



L'INCIDENTE - Il ragazzo è stato tamponato da un'auto mentre in sella al suo motorino, e insieme ad un amico, anche lui ricoverato in gravi condizioni, stava percorrendo una variante della Aurelia nelle vicinanze di Donoratico di Livorno. Lo sbalzo e l'impatto sono stati violenti e purtroppo per Anwar non c'è stata possibilità di salvezza.



IL CORDOGLIO DEL LIVORNO - "No, non si può morire a 18 anni. Oggi, in seguito a un tragico incidente stradale tra San Vincenzo e Donoratico nella notte tra sabato e domenica, ha perso la vita Anwar Megbli, attaccante classe 2005 degli Juniores nazionali dell'Unione sportiva Livorno 1915, nella scorsa stagione aggregato alla prima squadra in diverse occasioni. Tutta la società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Ciao campione. Sarai sempre con noi".