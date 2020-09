Altra giornata intensa per il Livorno: in una riunione molto movimentata il nuovo presidente Navarra e i nuovi soci piemontesi (non c’era Spinelli) hanno cercato di fare chiarezza per quello che riguarda la conduzione tecnica della squadra. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Navarra (ha il 20% delle quote e la carica più alta per tre anni) ha richiamato Cozzella come d.s., mentre gli altri (con Spinelli arrivano al 70%) hanno scelto Borgo come d.g. e Rubino d.s., con la conferma di Ricci al settore giovanile.