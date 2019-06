Potrebbe essere Luka Bogdan il rinforzo per la difesa del Torino che Walter Mazzarri attende. La conferma arriva direttamente dal presidente del Livorno, Aldo Spinelli, in un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss.



"Per Bogdan c'è l’interessamento da parte di squadre di Serie A. Non ho mai sentito il Napoli. E’ un ragazzo eccezionale, serio e preparato. Abbiamo una difesa da Serie A e non vogliamo privarcene. Poi ovviamente la volontà dei giocatore e degli agenti è determinante. Cerchiamo di rinforzarci a centrocampo e in attacco, ma non vendiamo in difesa. Bogdan è da Napoli, mi ricorda Chiellini. Altre società si sono fatte vive, come il Torino. Quest’anno vogliamo consolidarci e tenere i giocatori che ci hanno portato avanti. Stiamo facendo un grande centro sportivo, stiamo investendo molto".