Aldo Spinelli lascia il Livorno. L'ormai ex presidente ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Ormai, noi con il Livorno non c’entriamo più niente. Oggi, pertanto presenteremo tutti le nostre dimissioni. Il Livorno viene regalato, il nuovo proprietario può contare su un gruppo di 30 giocatori che non dovrà più pagare perché per noi il campionato è terminato".