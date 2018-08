Si scatena il Verona con il d.s. Tony D’Amico operativo a Milano. Preso il portiere Tozzo (Samp) che si giocherà con Silvestri la maglia da titolare, ora nel mirino c’è Ragusa (Sassuolo), che dopo aver declinato le proposte di Benevento e Spezia deve dare una risposta. Incontro ieri per il rinnovo di Calvano (nel mirino del Livorno): fumata grigia. Risoluzione con il difensore Gonzalez (era al Perugia) che può ripartire dai cileni del Deportivo Palestino.



Lo Spezia si muove per i giovani talenti delle Serie A: nel mirino Tsadjout (Milan) e il centrocampista della nazionale Under 19 Frattesi (Sassuolo). Per la mediana il d.g. Angelozzi guarda anche all’estero: piace Kerrouche (FC Paris). Inoltre il club rilancia per Scamacca (Sassuolo), su cui resta forte il Pescara.



La Cremonese alla ricerca di un bomber: prende quota l’idea Ardemagni (Avellino). Continua l’inseguimento del Palermo a Falletti (Bologna) e si avvicina il ritorno di Dawidowicz dal Benfica. Il Carpi riprende Mbaye (Chievo). Albertazzi (ex Verona) firma con il Livorno che pensa al clamoroso ritorno di Dionisi (Frosinone) in avanti, ma i costi sono elevati. L’Ascoli insiste per Vacca (Parma) e Del Pinto (Benevento).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Pescara accelera per Alborghetti (AlbinoLeffe) e Di Gregorio (Inter, è all’Avellino). A proposito di portieri: ufficiale l’arrivo di Micai (ex Bari) alla Salernitana che aspetta una risposta dal centrocampista Kone (Frosinone). Il Benevento chiude per il prestito di Asencio (Genoa). Colpo Busellato (ex Bari) per il Foggia a centrocampo: contratto triennale. Il Lecce s’avvicina a La Mantia (Entella), in arrivo forse con Crimi: è dura arrivare a Ceravolo (Parma). Ufficiale il ritorno di Tutino (Napoli, era al Carpi) al Cosenza che ritrova così uno dei protagonisti della promozione in B.