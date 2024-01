Livorno, UFFICIALE il nuovo allenatore

Fabio Fossati è il nuovo allenatore del Livorno, nel pomeriggio la presentazione ufficiale



"L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver raggiunto un accordo per affidare la conduzione tecnica della prima squadra all’allenatore Fabio Fossati



Fossati, 51 anni, nella prima parte di questa stagione sulla panchina dell’Albenga, nel girone A di Serie D, dove si è dimesso al termine del girone d’andata con la squadra al terzo posto in classifica, dopo 10 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte in 19 partite.AdvertisementNel corso della sua carriera da allenatore, Fabio Fossati ha vinto un campionato di Serie D nella stagione 2017/18 con l’Albissola, guidata successivamente in Serie C. Fossati ha allenato anche Vado, Sassari Latte Dolce, Sestri Levante e Derthona, sempre in Serie D.



Fabio Fossati dirigerà il primo allenamento da tecnico dell’Unione Sportiva Livorno 1915 nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 gennaio, allo stadio Armando Picchi.



Il nuovo allenatore sarà presentato alla stampa sempre nella giornata di oggi, alle 18 allo stadio Armando Picchi: interverranno anche il presidente Joel Esciua, il presidente onorario Enrico Fernandez Affricano, il direttore generale Vittorio Mosseri e il direttore tecnico Alessandro Doga".