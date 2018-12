Livorno-Verona 0-0



Livorno (4-3-1-2): Mazzoni; Di Gennaro, Dainelli, Bogdan, Gasbarro (68' Porcino); Valiani, Luci, Agazzi; Diamanti; Murilo (74’ Giannetti), Raicevic (82' Bruno). All. Breda.



Verona (4-1-4-1): Silvestri; Almici, Dawidowicz (56’ Caracciolo An.), Marrone (68’ Bianchetti), Balkovec; Gustafsson; Matos, Danzi (74’ Laribi), Zaccagni, Lee; Di Carmine. All. Grosso.



Arbitro: Marco Serra di Torino



Ammoniti: 10’ Silverstri (V), 32’ Diamanti (L), 56’ Almici (V), 70’ Danzi (V), 73’ Murilo (L)