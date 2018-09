Lo scorso 31 agosto, nell'ultimo giorno utile, il Besiktas ha definito l'acquisto di Adem Ljajic dal Torino: prestito oneroso con obbligo di riscatto dopo un determinato numero di presenze, è la formula con cui il club turco si è aggiudicato il trequartista serbo.



Il numero di presenze che Ljajic dovrà collezionare con la maglia del Besiktas, per far in modo che l'acquisto a titolo definitivo del giocatore si concretizzi è diciassette. Quando avrà raggiunto quel numero di partite giocate con il club di Istanbul, il Torino potrà incassare i 6.5 milioni di euro concordati con il Besiktas.