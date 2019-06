Adem Ljajic e Sofija Milosevic non stanno più insieme. La rottura della storica coppia è data ormai oltre un anno, praticamente quando il trequartista ha scelto di lasciare il Torino per trasferirsi in Turchia al Besiktas.



Da allora i due hanno preso strade differenti con Ljajic che è stato riscattato a fine anno dal club di Istanbul e la bellissima Sofija che si è invece trasferita a Los Angeles dove, oltre al lavoro come modella ha scelto di avviare una nuova attività.



Sofija ha infatti scelto di affiancare al ruolo di bellissima indossatrice quella di imprenditrice. Ha infatti creato il brand BySofiMilo, una linea femminile di abiti da sera "scintillanti" che segue il claim "Turn your sparkle on". E la prima modella per il lancio del marchio? Ovviamente lei stessa con delle foto strepitose che vi mostriamo nella nostra gallery.