Come è ormai noto, il Besiktas ha acquistato a titolo definitivo Adem Ljajic riscattando, per 6,5 milioni di euro, il cartellino dal Torino. Un'operazione questa che non ha solamente permesso alla società granata di incassare un prezioso tesoretto ma, allo stesso tempo, le consentirà di poter acquistare un calciatore non in possesso del passaporto comunitario da una squadra straniera.



Il regolamento prevede infatti che ogni società di serie A può acquistare un massimo di due giocatori extracomunitari dall'estero a stagione: uno deve aver collezionato un determinato numero di presenze con la propria nazionale nell'ultimo anno, l'altra a sostituzione di un altro calciatore extracomunitario che deve essere venduto a titolo definitivo a una società di un altro Paese. Questo è quando avvenuto con il serbo Ljajic al Besiktas.