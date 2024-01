ll Genoa porta un dilettante in Serie A: Morini vince il contest 'One of Us'

Realizzare il sogno di firmare un contratto da professionista con un club del massimo campionato nazionale. Solo uno su mille ce la fa. E’ l’impresa riuscita a Flavio Morini, classe 2007, il vincitore della terza edizione di “One of Us” capace di sbaragliare la concorrenza. Per battere strade alternative, insieme a quelle tradizionali nella ricerca dei migliori talenti, il Genoa punta sulle qualità messe in mostra da questo prospetto.



Un percorso a più tappe iniziato mesi fa con Your Chance e il caricamento dei propri video sulla app di “One of Us”, proseguito con le prove sul campo, i test fisici, tecnici e le semifinali davanti a osservatori e talent scout professionisti, culminato nella finale a cui si sono qualificate 30 giovani promesse del calcio provenienti da varie parte d’Italia. La scelta è caduta su Morini che siglerà il contratto per la prossima stagione. Il Genoa conferma la partnership con One of Us nel 2024 per il nuovo talent in partenza questo mese.