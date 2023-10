Lunga intervista di Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus, a La Gazzetta dello Sport: "Ricordo bene il successo a Milano nel 2014. Le emozioni sono ancora forti e bellissime. Auguro una serata come la nostra alla Juve e a Milik, mio compagno ai tempi di Napoli. Arek, forse perché è stato sfortunato con gli infortuni, a volte viene sottovalutato. Invece ha un gran tiro di sinistro ed è bravissimo anche a rifinire l’azione".



RABIOT - "Ci sarebbe stato in quella Juve? In rosa sì, perché comunque è un bel centrocampista. Ma poi sarebbe stata dura per Rabiot - e forse per chiunque altro - ritagliarsi spazi tra Pirlo, Vidal, Marchisio e Pogba. A proposito di Paul: mi spiace molto quello che gli è capitato, è un bravissimo ragazzo.



FAGIOLI - "Che tristezza il caso scommesse e la squalifica di Fagioli: si fanno tanti incontri in cui viene spiegato che è vietato scommettere sul calcio. Eppure… Basta poco per rovinarsi la carriera".



HOJBJERG - "L’ho affrontato in Premier: è un leader, un capitano: quello che serve alla Juve per costruire un ciclo di successi".