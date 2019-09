In casa Napoli è stato il giorno della presentazione ufficiale alla stampa dell'ultimo arrivato Fernando Llorente. Il centravanti spagnolo, che indosserà la maglia numero 9, ha spiegato così i motivi della sua scelta: "E' una grandissima squadra, la seconda in Italia negli ultimi anni. Avevo tanta voglia di proseguire in una grande squadra, di giocare la Champions. Ho aspettato tre mesi dalla fine della Champions, non è mai facile, ho avuto tante opzioni ma alla fine per me era importante andare in un campionato importante perché la Serie A sta crescendo tanto. Non vedo l'ora di giocare”.



Sulle sue condizioni fisiche: "Allenarsi da solo non è mai lo stesso, c'è bisogno di prendere ritmo nelle partite. Ma non sono arrivato neanche malissimo, ma c'è ancora molto da lavorare per essere al meglio. Sono pronto per le decisioni del mister".



Scudetto o Champions? "Se dovessi decidere, preferirei la Champions. Ho perso due finali e qualcosa ti rimane, la voglia di ritornarci. Perdere la finale fa malissimo, è la seconda volta che mi succede. Con lo Swansea feci due gol ad Anfield, ora capita qui, proveremo a far bene".



Sulle differenze con la Juve: "Dobbiamo crederci. Da fuori io vedevo una squadra incredibile. Ora tanti sono fuori, devo conoscerli, ma c'è tanta qualità, bisogna solo credere che si può fare. E' questa la differenza, la Juve è abituata, noi dobbiamo avere fiducia e credere che si può fare senza mollare mai" .



Ancora sulla scelta di Napoli: "Una società che sta migliorando tantissimo e un tecnico come Carlo che conosciamo tutti e speriamo possa farmi ancora migliorare. Quando ti chiama uno come Ancelotti, subito ti convince. E' veramente un grandissimo, ha allenato le migliori squadre e volevo lavorare per lui".