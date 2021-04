Fernando Llorente, attaccante dell'Udinese ed ex Juve, parla a Marca dei primi mesi dell'ex compagno Pirlo alla guida dei bianconeri: "È un momento difficile, a maggior ragione dopo 9 anni trascorsi a dominare la Serie A. L’Inter però è molto forte, la squadra di Conte ha raggiunto un livello impressionante e la Juve di pari passo sta soffrendo il processo di svecchiamento della rosa. Credo che sarebbe il caso di cambiare qualcosa, voglio bene a Pirlo e credo che farà un grande percorso come allenatore. Però con la Juve non ha cominciato con il piede giusto".