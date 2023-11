Ecco le parole di Diego Llorente alla vigilia di Servette-Roma che si giocherà domani 30 novembre alle ore 21.



Tu sei arrivato nel 2023 e la Roma ha vinto poco in trasferta. Ti sei chiesto il perché?

“Sì noi sappiamo che dobbiamo migliorare fuori casa e stiamo lavorando per questo. Alcune volte è un problema di mentalità e se miglioriamo in questo penso che siamo una squadra molto competitiva”.



Ti senti un leader?

“Io do sempre il mio massimo e cerco di dare il massimo”.



Che cosa è successo a Praga?

“Per me è il passato. La partita di Praga è stata la peggiore e domani sarà una partita diversa e difficile. E’ una partita importante per noi”.



Pensi alla Nazionale?

“Cerco di dare sempre il meglio e la Spagna per me è sempre un obiettivo poi il mister chiama i migliori, io sono qui per aiutare la Roma ma ho anche un obiettivo individuale e la nazionale è in cima a questa classifica”.



Essere sempre gli stessi dietro aiuta a compattare il reparto?

“Penso che all’inizio della stagione con NDicka che era arrivato da poco era più difficile ma lavoriamo sempre giorno dopo giorno e penso che adesso siamo migliori difensivamente ma dobbiamo migliorare e per questo lavoriamo ogni giorno”.