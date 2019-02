L'ex attaccante della Juventus e oggi al Tottenham, Fernando Llorente, è stato intervistato da Radio Marca per fare il punto sulla Champions League. Dalla punta parole d'elogio per il Real Madrid e una valutazione contro la Juventus sull'episodio del gol annullato a Morata in Atletico-Juve.



REAL FAVORITA - "La favorita per la Champions? Può succedere di tutto, tutte possono vincere ma il Real negli ultimi anni è stata la migliore: quando arrivano le partite decisive tira fuori il meglio".



MORATA? NON È MAI FALLO SU CHIELLINI - "Il gol annullato a Morata in Champions contro la Juve? Quel tipo di azione si vede spesso nel mondo del calcio e non è mai fallo. Alvaro è un attaccante impressionante e mi è dispiaciuto molto che gli abbiano annullato i gol contro Real e Juve".