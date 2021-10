Nuovo round tra Pietro Lo Monaco e José Mourinho. A distanza di 13 anni dal celebre scontro verbale tra il dirigente del Catania e l'allora tecnico dell'Inter oggi alla Roma ("Mourinho è da prendere a bastonate sui denti" disse Lo Monaco per poi ritrattare, "Io conosco il monaco del Tibet, il Monaco di Montecarlo, il Bayern Monaco, il Gran Premio di Monaco... Se qualcuno vuole essere conosciuto parlando di me deve pagarmi tanto" la replica dello Special One), Lo Monaco torna alla carica e a 'Punto Nuovo Sport Show' su Radio Punto Nuovo commenta il momento giallorosso: "Avevo già previsto che sarebbe stato un problema per la Roma, non mi sorprendono alcuni risultati".