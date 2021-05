Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ex Catania, parla a Radio Punto Nuovo della scelta fatta dalla Roma di affidare la panchina a José Mourinho, suo 'nemico' nella precedente avventura italiana: "Prendo atto di questa scelta della Roma. Potrebbe anche essere plausibile sotto tanti aspetti, fare calcio a Roma è difficile sotto tanti aspetti. Questa proprietà vuole arrivare in alto, ha deciso di prendere Mourinho. Ho espresso il mio parere su di lui in tante circostanze: per me, dal punto di vista dell'espressione del lavoro sul campo, in relazione ai soldi che prende, è scarso. Non è un allenatore che esprime concetti tecnico-tattici che un allenatore importante deve dare alla propria squadra. Mi pare che gli ultimi risultati di Mourinho ne siano una dimostrazione lampante. Fare calcio a Roma è complesso: non è un caso che l'ultimo scudetto si è stato vinto con un uomo di grande personalità come Fabio Capello. Io posso essere solidale con la società della Roma: si stanno prendendo una bella gatta da pelare"