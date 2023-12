Il dirigente di lungo corso Pietro Lo Monaco ha parlato ai microfoni di firenzeviola.it dicendo la sua sulla Fiorentina: "Da parte di Italiano è stato un errore dire in giro quello che Nzola deve o non deve fare: bisogna parlarne solo col giocatore. Se l'angolano gioca in Serie A non è certo per le caratteristiche tecniche quanto per quelle fisiche. Quindi è stato un errore considerare Beltran una punta centrale, così come mi sembra siano mancate le idee acquistando Nzola. In totale si è speso quaranta milioni... Sono tanti soldi. Io avrei preso Icardi lo scorso anno, ma adesso è più difficile comprarlo. Il concetto è che serve un finalizzatore, ossia un giocatore abituato a metterla dentro. Belotti potrebbe essere una soluzione".