, ex amministratore delegato di Catania, Palermo e Genoa, usa parole forti nei riguardi di, come si legge su Facebook e come riportato da Itasportpress: "Cassano merita una cucchiaiata di cemento a presa rapida in bocca per non fargli dire idiozie. Le sue dichiarazioni sono prive di contenuti tecnici".Secondo Itasportpress, le dichiarazioni alle quali fa riferimento Lo Monaco sarebbero queste, con oggetto il Napoli di Garcia, rilasciate da Cassano alla Bobo TV: "Il Napoli farà fatica ad entrare in Champions. La bolla si sgonfierà. Parto dal presupposto che Rudi Garcia è una bravissima persona e gli faccio un in bocca al lupo. Ripetere quello che ha fatto Spalletti sarà impossibile. Nelle prime interviste ha detto che vuole che i centrocampisti vadano a fare pressing nella metà campo avversaria. Ho una sensazione e dirò una cosa forte: il Napoli farà fatica ad entrare nelle prime quattro. Lo dico alla prima giornata nonostante con Osimhen parti già dall'1-0. Vi ricordate quando è arrivato Inzaghi che l'Inter giocava divinamente. Noi dicevamo che stava sfruttando il lavoro di Conte e la squadra andava a mille all'ora. La stessa cosa potrebbe accadere al Napoli e anche le reti contro il Frosinone sono frutto di schemi di Spalletti. Quando si inizieranno a perdere certezze, ho l'impressione che Garcia sia adatto solo a gestire e non a dare qualcosa in più. Per me rischia anche per il terzo e quarto posto" ha continuato Cassano. Voci di corridoio mi dicono che dall'alto vogliono imporre l'impiego di Raspadori. Ripeto quando finirà l'adrenalina, la bolla si sgonfierà e il Napoli rischierà di non entrare nemmeno in Champions".