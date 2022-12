Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco parla a Radio Kiss Kiss: "Quando hai messo in piedi un centrocampo come quello del Napoli, con un Lobotka che fa da schermo e chiude tutto ciò che c'è da chiudere, puoi permetterti anche due mezzali d'assalto. Ndombele nelle idee del Napoli è un giocatore che ricopre uno di questi due ruoli. Simeone? Con uno come Osimhen davanti è difficile cambiare centravanti, ma avrebbe bisogno di essere impiegato con più continuità. O, al massimo, Spalletti potrebbe vedere se le due punte possono coesistere".