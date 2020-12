Pietro Lo Monaco, ex ad del Catania, ha svelato a Radio Punto Nuovo un retroscena di mercato che lo vedeva protagonista con l'Inter di un affare che riguardava l'oggi chiacchieratissimo Papu Gomez: "Ho trattato per averlo con 4 soggetti diversi, lo presi per 1.2 milioni. Avevo anche una trattativa aperta con l'Inter ma non si chiuse. Giovanni Sartori all'Atalanta all'inizio aveva dei dubbi, poi i dubbi sono spariti. A Bergamo incide molto allenatore, ma anche Luca Percassi. Conosco Papu, parliamo di un ragazzo capace di fare cose strane. Mi viene difficile immaginare che abbia fatto atti eclatanti. Conosco anche Gian Piero Gasperini: se è accaduto qualcosa che ha fatto andare fuori di testa Gomez non immagino neppure cosa debba esser accaduto".