Alla presentazione del Centro Sportivo Robaldo, oltre al presidente Urbano Cairo, è intervenuto anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: "Oggi è una giornata storico, siamo contenti. Ringrazio il Torino, il presidente Cairo e l’assessore allo sport Mimmo Carretta perché oggi siamo riusciti ad arrivare alla conclusione di un percorso travagliato, iniziato nel 2016. Con il Robaldo stiamo parlando di una struttura di alto livello che va nell’ottica di quanto ci eravamo detti quando abbiamo iniziato questa avventura, due anni fa, ovvero far sì che Torino e il Torino siano una struttura unica. Avevamo parlato di cittadella del Torino, questo è il primo dei pilastri, uno pilastro molto importante che servirà sul piano calcistica ma riqualifica anche il territorio della circoscrizione 2 che potrà trovare dall’insediamento del Robaldo anche tante altre attività che si svilupperanno intorno. Non vediamo l’ora di tagliare il nastro del Robaldo. Visto il mio passato di arbitro potrei fischiare il calcio d’inizio della partita d’inaugurazione, arbitrare no, è una cosa serie”.



“Per quanto riguarda lo stadio Olimpico c'è un contratto con il Torino che scade nel 2025, sappiamo quanto lo stadio sia importante per una squadra, il rapporto con il Torino è positivo e costruttivo. Cercheremo di proseguire il percorso, ci sono interlocuzioni continue, si sta ragionando su diversi ipotesi, con la completa disponibilità da parte della città di ascoltare le proposte del Torino e quella del Torino di ascoltare le indicazioni della città”.