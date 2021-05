in principio, poida calciatore; di nuovo l', alla quale hanno fatto seguito ladele la, sponda, da allenatore. Enzoall'estero ha costruito la propria fortuna, la propria carriera, emigrando da giovanissimo nelper farsi notare e per sentirsi calciatore vero, guadagnandosi il ritorno a casa dalla porta principale, venendo acquistato dallaPoi, sempre lontano dalla sua terra, sono arrivati i trionfi più belli, con le duevinte a, ladel 2006 e lanel 2007, con conseguentedi Spagna.Enzoè pronto a tornare in Italia per risollevare l'ambizioso e giovane (spesso le cose vanno di pari passo)di Kyle, il presidente americano, amante del vino (ha acquisto due importanti aziende vinicole) che sta rivoluzionando il club: Mauronuovo direttore sportivo, Massimilianonuovo responsabile dell'Area Scouting e Filipponuovo responsabile dell'area metodologica. A tutto questo, a breve, andrà aggiunto Enzonuovo allenatore,, nuovo coordinatore dell'area sport, pronto a firmare un contratto della durata massima diNella storia del, con la vittoria del campionato Under 23 mai vinto prima, Enzosarà alla sua seconda esperienza in Italia in panchina, anche se nel corso della prima era spalleggiato da Fulvioad. Le cose non andarono bene, proprio come non andavano bene quando da calciatore non debuttava mai colin prima squadra.. I bianconeri, abituati, all'epoca, al calcio di, un calcio da Serie B, non perché minore ma perché ritenuto 'più adatto' alla categoria, fatto di lotta e di governo, mal sopportaronocome collaboratore tecnico di Vincenzopoi, lì dove da calciatore ha scritto la storia, poi la chiamata dell'Ingegnere, Manuel, che lo aveva avuto con sé a, che se lo porta a Londra, spondaFu proprio il cileno, che sfiorò la finale dicolda allenatore, inciampando su un rigore sbagliato da Juan Romancontro l', a dirgli che, una volta smesso, avrebbe fatto l'allenatore. Così è stato, così è, così sarà, con Enzo Maresca che quando appese gli scarpini al chiodo la prima cosa che fece, come raccontato in una recente intervista a Sky Sport, fu quella di andare mezza giornata a casa di Arrigo: "Fu una tappa fondamentale della mia vita".Lui coi giovani, Pepcoi più grandi. Orari di allenamento diversi, così da poter studiare meglio chi, tra una manciata di giorni, si giocherà la vittoria della terza Champions League della sua carriera da allenatore. Il primo incontro ci fu in un, quando Pep allenava ed Enzo giocava, col primo che raccontò al secondo dei tempi dicon: le tre figure di riferimento per Enzo, con le quali crescere, dalle quali prendere ispirazione, attraverso le quali trovare la propria strada.. Il suo, coi giovani del, era uniniziale ma che mutava in une che abbracciava anche la difesa in a 3 alzando i due terzini. Quindi no moduli, sì idee. Per un allenatore che vuole dettare i tempi di gioco, esprimere la sua indole offensiva, recitare da protagonista, prendendo l'iniziativa e non subendo.(il secondo, il Manchester United, ne ha fatti 21 in meno...), con Liam, centravanti classe 2003, autore di, seguito da Cole, trequartista del, che ne ha realizzate 13, top scorer dei giovani Citizens; e miglior difesa,, vicendo il campionato con 14 punti di vantaggio sul Chelsea, mettendo insieme 17 vittorie in 24 partite, con 5 pareggi e 2 sole sconfitte.- Degli scacchi,, se n'è innamorato in Spagna:. Allenatore di pedoni, cavalli, re e regine, insomma, tanto che gli scacchi, poi, li ha portati tra le sacre mura di, con la sua tesi:, per l'appunto. "​Ci sono molte affinità. Le più importanti:. Per un tecnico è importante possedere la mentalità dello scacchista: elaborare un piano, studiare le contromosse, scegliere la disposizione delle pedine".@AngeTaglieri88