. In attesa delle 6 partite di oggi, il 28esimo turno di Serie A ha già regalato polemiche in quantità, in particolare dal match di ieri sera dell'Olimpico trae nel mirino della dirigenza, che per il momento si è esposta soltanto attraverso le parole del ds Pradé, per due episodi su tutti.dopo un contatto cercato platealmente dall'attaccante laziale con Dragowskiper l'entrata su Ghezzal riportano d'attualità il tema dell'uso e dell'utilità del Var col protocollo attualmente in vigore.- All'appello della "moviola" post-gara mancano ancheMentre dal canto suo,Se una volta si sarebbe detto che per arbitro e assistenti la difficoltà di dover decidere in una frazione di seconda rappresentava l'aspetto più complicato del loro lavoro, con l'introduzione della tecnologia e del Var questo alibi viene drammaticamente a cadere. E, nel descrivere lo scontro tra il giocatore nativo dell'Ecuador e Dragowski:di essere sbilanciato dal portiere polacco.Decisamente più colpevole è l'atteggiamento di Fabbri e Mazzoleni nelle circostanze che avrebbero potuto condurre alle espulsioni di Bastos, Radu e Parolo in casa Lazio: in particolare, i primi due sono stati puniti con un'ammonizione e in casi come questi il Var può e deve intervenire a fronte di un errore di valutazione.nel corso del match. Il centrale lombardo finisce per appoggiarsi lievemente sul suo avversario dopo averlo sovrastato regolarmente in un contrasto aereo dentro l'area, ma per Irrati c'è contatto e ci sono gli estremi per il penalty.. Incomprensibile, anche perché l'elenco di situazioni come questa è davvero lungo analizzando tutta la stagione e la mancanza di chiarezza continua ad imperare. Sbagliano spesso gli arbitri, sbagliano spesso i Var, ma la prima da correggere è questo protocollo che fa acqua da tutte le parti.