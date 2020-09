A coordinare l'operazione è l'International, che in Italia ha il proprio referente nel settimanaleE fra i numerosi dossier che nelle sorse ore sono stato resi noti dalla stampa internazionale ce n'è uno che riguarda, proprietario del Chelsea.. Ripetutamente associata al super-agente israeliano Pini Zahavi, Leiston Holdings è adesso messa in connessione con Abramovich , che nell'edizione 2014-15 della Champions League affronta due volte il Chelsea giocando con la maglia dello Sporting Portugal. E dunque, in quelle occasioni, il proprietario del Chelsea si trova nelle condizioni di controllare i diritti economici di un calciatore della squadra avversaria. Fra l'altro, proprio Carrillo sarà al centro di un pesante conflitto fra Pini Zahavi e l'allora presidente dello Sporting, Bruno de Carvalho. E in quella circostanza il nome di Leiston Holdings viene associato alla rivendicazione di un pagamento, motivata dal fatto che lo Sporting Portugal non accetti un'offerta del Leicester per Carrillo, ritenuta non soddisfacente dal club di Alvalade. Fra le clausole dell'accordo tra il club leonino e il fondo ce n'è una che stabilisce quanto segue: se lo Sporting rifiuta un'offerta da almeno 6 milioni di euro per la cessione di Carrillo, dovrà comunque pagare a Leiston il 45% del valore dell'offerta rifiutata. Di clausole-capestro come questa sono pieni gli accordi di TPO/TPI. Come specifica l'articolo pubblicato dal sito di BBC, Leiston ha detenuto diritti di altri due calciatori dello Sporting: Gael Etock e Valentim Viola (quest'ultimo, guarda caso, transiterà dall'Apollon Limassol e dal Royal Excel Mouscron, due società accostate a Zahavi e molto chiacchierate nei Football Leaks).@pippoevai