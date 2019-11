E' l'uomo di calcio più chiacchierato del momento: tutti lo cercano, tutti lo vogliono e lui rifugge, si smarca (da grande attaccante quale è) da tutte le voci di mercato. Ha salutato la sua ultima squadra, i Los Angeles Galaxy, con un post su Instagram in stile Zlatan: "Ora tornate a guardare il baseball". L'ultima squadra a sognare Zlatan Ibrahimovic è lo Schalke 04 che ha invitato il fenomeno di Malmo a ​Gelsenkirchen con un post piuttosto divertente su Facebook: "Non ti preoccupare Zlatan, qui a Gelsenkirchen non c'è il baseball".