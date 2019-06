E come spesso accade anche nel calciomercato, spunta il terzo incomodo. Dopo Milan e Bayern Monaco, nelle ultime ore lo Schalke 04 si è reso protagonista di un'irruzione piuttosto significativa per il promettente difensore classe 2000 dello Stoccarda Ozan Kabak. Un inserimento deciso quello del club della Ruhr, che rischia di sparigliare le carte e tagliare fuori dalla contesa, salvo rilanci nelle prossime ore, quelle che erano considerate le due grandi favorite nella corsa al centrale turco. Da tenere in forte considerazione due fattori: la presenza nei quadri dirigenziali dello Schalke di quel Micheal Reschke che portò Kabak in Germania dal Galatasaray e che inserì nel gennaio scorso una clausola rescissoria piuttosto accessibile da 15 milioni di euro.



MILAN E BAYERN CHE FATE? - La prospettiva di un ruolo da titolare certo può essere decisiva, ma altrettanto importante è la questione economica, in quanto, dopo l'incontro nel pomeriggio di ieri tra gli agenti del ragazzo e il Bayern, la notte scorsa lo Schalke ha messo sul piatto condizioni ancora più allettanti e che lo stanno spingendo in direzione Gelsenkirchen. Il giocatore non ha ancora espresso la sua scelta, ma l'idea di continuare la sua crescita in Bundesliga è al momento quella che prevale e che potrebbe segnare un punto in questa vicenda. Una partita che non può definirsi chiusa fintanto che non ci sarà l'ufficialità, con Milan e Bayern Monaco, entrambi disposti a pagare la clausola e a soddisfare le richieste di ingaggio, che non si sentono ancora fuori. Le prossime ore saranno comunque fondamentali, in attesa di un possibile ulteriore rilancio dei rossoneri e dei campioni di Germania per rispondere all'affondo dello Schalke, oppure di una definitiva ritirata che finirebbe per spedire Kabak tra le braccia dei Koenigsblauen.





