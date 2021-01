Lo Schalke 04 rischiava di entrare nella storia... ma dalla porta sbagliata: la squadra tedesca, con la vittoria per 4-0 contro l'Hoffenheim, ha evitato di raggiungere la poco lusinghiera quota di 31 partite senza vittorie. record che apparteneva al Tasmania Berlin, nella stagione 1965-66.



CHE HOPPE! - Merito di un 19enne americano, Matthew Hoppe, che con una tripletta ha asfaltato i rivali: tris alla sua terza presenza da titolare in Bundesliga. Nato ad Orange County, località californiana resa famosa dall’omonima serie dei primi anni 2000, come l'ex presidente Richard Nixon, è cresciuto nell'Academy statunitense del Barcellona ed è stato lanciato come titolare per risollevare una situazione ormai disastrosa: per ora lo Schalke ha raccolto i frutti sperati.