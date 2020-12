Era il gennaio del 2015. La 9 del Milan era sulle spalle di Fernando Torres, con il 9 del Milan seduto in panchina: Filippo Inzaghi. Lo spagnolo, però, dopo un avvio deludente, e un Menez super da falso nueve, era pronto a tornare alla casa madre, l'Atletico Madrid e, per questo motivo,Oggi Adriano Galliani è l'amministratore delegato del Monza, braccio destro di Silvio Berlusconi, dove sta cercando di agguantare la promozione in Serie A.: sotto per 2 volte ha ringraziato Bettella, ex del Delfino e difensore centrale del futuro, che con una doppietta stava per regalare un punto importante, in 10 contro 11., subentrato a Oddo, altro ex Milan. E nella settimana in cui Destro ha fatto male ai rossoneri di Pioli, Bocchetti piega il Monza di Galliani. I due colpi del mercato di 5 anni fa, quello in cui il Milan vedeva la fine di un ciclo glorioso, quello in cui non sono riusciti a ritagliarsi un futuro, quello in cui hanno faticato tantissimo,@AngeTaglieri88