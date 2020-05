Adrian RubenPresidente delche fu tra coloro che si accorsero di Lautaro Martinez nel 2013, non ha dubbi: "Lautaro trionferà nel Barça, Messi lo ha già chiamato e l'operazione è ormai ai dettagli".- Ecco le sue parole al quotidiano catalano Sport: "Non potrò mai dimenticare l'arrivo di Lautaro al Racing. Era il novembre 2013, ci fu un provino al Club Liniers di Bahia Blanca. Fabio Radaelli e Alfredo Acosta lo videro e mi chiamarono subito: 'Adrian, c'è un giocatore straordinario. Dobbiamo acquistarlo per forza'. Risposi loro che la nostra categoria del '97 era al completo, già piena di giovani talenti. Ma Fabio mi chiese di fidarmi di lui e alla fine lo prendemmo. Lautaro arrivò così al Racing nel gennaio 2014"."Proprio così. Lautaro era ancora nelle giovanili e arrivò quest'offerta del Real, ma noi dirigenti gli parlammo e gli consigliammo di restare, debuttare con la prima squadra del Racing e godersi un po' di tempo nella Primera División argentina prima di spiccare il volo. Per fortuna Lautaro ci ascoltò ed esordì in campionato il 31 ottobre 2015, sostituendo Diego Alberto Milito in persona"."Lautaro sta dimostrando all'Inter tutto ciò che già sapevamo avrebbe potuto fare. Ci ha sorpreso e continua in ogni a caso a sorprenderci, però, perché riesce continuamente a migliorarsi e, nonostante sia così giovane, brilla come attaccante completo e come goleador. Mi ricorda il 'Kun' Aguero, anzi credo che abbia addirittura un miglior colpo di testa e un miglior mancino rispetto alla punta del Manchester City"."Assolutamente sì. Messi lo ha chiamato e gli ha detto che lo vuole presto accanto a sé. Per questo l'operazione si sta già quasi definendo. So che al Barcellona Lautaro potrà trionfare e rappresentare un rimpiazzo eccellente di Luis Suarez. È il suo erede ideale e proprio grazie al Barça continuerà a crescere come calciatore e come uomo"."Ovvio. Gli consiglierei di trasferirsi immediatamente al fianco del miglior calciatore del mondo, che ha ancora 32 anni e tre-quattro stagioni ad alti livelli dinanzi a sé. Essere compagno di squadra di Lionel Messi al Barça lo potenzierebbe ulteriormente e garantirebbe a entrambi una perfetta sintonia anche nell'ottica della nostra Nazionale argentina".