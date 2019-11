24 partite e il database in continuo aggiornamento. Work in progress, sempre e comunque. L'agente/intermediario con il Sudamerica. In esclusiva per Calciomercato.com, Bagnoli racconta sensazioni e impressioni del torneo."Le gare del Brasile avevano tutte un'atmosfera speciale anche sugli spalti, ma quella che mi è piaciuta di più è stato il 3-1 della Francia sulla Corea del Sud"."Alcuni giocatori già li conoscevo e ho avuto conferme, altri sono state piacevoli scoperte. E' una squadra messa bene in campo nonostante l'infortunio di Talles Magno contro il Cile. Alla fine ha vinto la squadra favorita, quella con più talento. Subito dopo metto la Francia. Mi ha impressionato il centrocampista dell'Inter Lucien Agoumé, come tipo di giocatore assomiglia a Desailly"."E' il nuovo talento del calcio brasiliano. Il Flamengo sta lottando per il titolo e ha deciso di tenerlo per farlo giocare. In Italia si è creata una polemica, ma su questo noi siamo i numeri uno..."."Confrontandola con Francia, Brasile e Olanda, siamo ancora qualche livello sotto. Negli altri campionati a quest'età già giocano con i grandi, l'esperienza può essere un fattore determinante"."Le squadre africane hanno espresso un buon calcio. In particolare mi è piaciuto molto il numero 9 dell'Angola Muale Nzanza, che mi ricorda Weah"."L'Argentina. Ma anche l'Ecuador, che dopo aver fatto benissimo quattro mesi fa nel Sudamericano Sub17 (arrivò quarto, ndr), al Mondiale ha deluso"."Se peschi nel Brasile non sbagli mai. Tra tutti, scelgo il numero 10 Peglow, Gabriel Veron e il terzino Yan Couto. Mi è piaciuto molto anche l'attaccante del Messico Munoz, mi ricorda Simeone"."Sì. Ho visto scout della Roma, del Cagliari, dell'Inter, della Juve e del Milan".