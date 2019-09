: arriva dal Fluminense per 15 milioni più il 20% sulla futura rivendita e già domani potrebbe sbarcare in Italia., che due anni fa ha provato a portarlo a Malta."Ci serviva un attaccante e stavo seguendo il classe'98 Ramon Siqueira che poi andò al Real Madrid B. Fu lui, allora, a segnalarmi Pedro due anni fa, quando ai tempi segnava gol a a raffica con la seconda squadra e ogni tanto veniva convocato tra i grandi. Ho inziato a studiarmi il giocatore e capii fin da subito che aveva delle qualità importanti"."Avevo contattato Pedro su Instagram e lui mi aveva detto che sarebbe stato felice di venire in Europa. Così abbiamo trovato l'accordo con il Fluminense sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 500mila euro più bonus"."Alla fine saltò perché non trovammo l'intesa per l'ingaggio: il giocatore voleva 150mila euro a salire, la dirigenza aveva deciso di non andare oltre ai 100mila euro. Nel frattempo stavo sondando anche altre piste come Rolando Bianchi e Davide Succi, così il club mi disse di abbandonare la trattativa per Pedro, e prendere Succi che aveva un ingaggio più basso"."Sicuramente, ma dall'altra parte mi auguro che faccia bene alla Fiorentina. Vorrebbe dire che avevo ragione e potrei levarmi qualche sassolino dalla scarpa"."Era seguito dallo stesso Real Madrid e dallo Sporting Braga. Per quello non pensavo che potesse venire da noi, invece bastava solo un o sforzo in più da parte della società"."Una prima punta dalla grande forza fisica e bravo negli inserimenti in area. E' un destro naturale ma bravo anche col mancino. Nonostante sia alto 1,86 metri, è anche veloce e ha un dribbling pazzesco"."Sì. Lavoravo nell'Academy e proposi sia lui che Ramon Siqueira per la prima squadra, ma alla fine non seguirono la pista"."Ho sentito il suo agente qualche giorno fa, il giocatore è contento di venire in Italia".