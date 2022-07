Gentile Procuratore,sono uno scout freelance che gira per i campetti di periferia a caccia di ragazzini interessanti da proporre alle società di calcio. Ho un database con calciatori relazionati di età compresa tra i 2008 e i 2007 osservati in Campania e Lazio durante l'intera stagione (molti di loro sono autentici talenti!). Lo faccio come hobby, ma vorrei essere ascoltato dai direttori sportivi dei settori giovanili. Io chiamo (quando riesco a trovare i numeri di telefono), ma nessun risponde o mi dicono che sono in riunione e che richiameranno (ma poi non richiama mai nessuno!); non ho velleità particolari se non riuscire a farmi conoscere per quello che sto facendo e magari aiutare giovani calciatori a coronare il loro sogno di andare a giocare in una professionistica. Non lo faccio per soldi, ma solo per passione. Non sono un Agente, ma magari forse è proprio perché mi manca il titolo di Agente Sportivo che tutto mi sembra così difficile. Giuseppe '90Gentile Giuseppe,pur apprezzando il tuo lavoro di scouting, ti consiglierei di ritagliarti un ruolo "ufficiale" nel mondo del calcio come agente o come scout al fine di essere maggiormente ascoltato.I dirigenti delle società, a torto o a ragione, rispondono più facilmente a coloro che conoscono da anni e che sono riusciti a ritagliarsi uno spazio nel mondo del calcio per quanto fatto e ottenuto.Il consiglio è quello di istituzionalizzare la tua attività come osservatore o come agente (sostenendo e superando gli esami necessari), senza perdere la speranza di entrare prima o poi in contatto con qualche dirigente che ti darà l'occasione di presentare il tuo prezioso lavoro (che ti consiglio di continuare a portare avanti).