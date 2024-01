CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU GOAL.COM

"De Robbio fischia in questo istante la fine. Il Cagliari è campione d'Italia!" -a 'Tutto il Calcio minuto per minuto'.chiude i favolosi anni Sessanta e apre una nuova era calcistica, quella dei formidabili anni Settanta. È anche il torneo che conduce ai Mondiali di Messico '70, molto sentiti dall'Italia di Ferruccio Valcareggi, perché gli Azzurri sono campioni d'Europa in carica e puntano a prendersi una rivincita dopo le delusioni di Cile '62 e Inghilterra '66.Sono ancora una voltae in estate le favorite per lo Scudetto sono le solite note:protagoniste di un calciomercato scoppiettante partono in pole position, conin carica ma in seconda fila. Fra le outsiders ci sono invece la, campione d'Italia uscente, e il Cagliari, 2° nel 1968/69 alle spalle dei viola, e beffato dai toscani dopo esser rimasto a lungo in vetta.