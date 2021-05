, si perché la strada da fare è ancora lì davanti alla squadra nerazzurra che da questo scudetto numero 19 vuole ripartire per continuare la sua corsa verso altri successi.La fame di vittorie del tecnico leccese non lascia spazio a dubbi, lui vuole vincere ancora e ancora. Ma ora è il momento di godere di un trionfo che a inizio anno sembrava una chimera, non tanto per le potenzialità della “macchina” InterMa, come la storia nerazzurra insegna, l’incredibile è diventato prima possibilità poi realtà.che ha risvegliato la voglia di rivalsa di tutto il gruppo.e da quel momento non ha piu sbagliato nulla: 8 vittorie di fila, una pausa presa contro Sampdoria, Udinese e Roma prima di surclassare la Juve e infilare altre 11 vittorie consecutive, 2 pareggi a Napoli e Spezia per poi ritrovare i 6 punti scudetto contro Verona e Crotone.Se penso a cosa si provava noi interisti solo 5 anni fa prima dell’arrivo di Suning: smarrimento, tristezza, speranze spesso gettate al vento e acquisti estivi da brividi.Ma Conte ha rivoluzionato il mondo Inter e con la sua maestria, la sua professionalità, la sua passione e la sua fame ci ha riportato dove agognavamo di stare, lì in vetta, lì davanti a tutti.Una marcia quella nerazzurra da carro armato, da caterpillar. Un sogno per noi interisti che si è plasmato tra le nostre mani partita dopo partita, vittoria dopo vittoria. Ora c’è spazio solo per “gongolare”, solo per gioire di questa squadra che ha negli occhi una luce diversa, la consapevolezza di chi ha capito il proprio potenziale, di chi non ha più paura del momento topico, di chi sa che può essere più forte del proprio avversario e delle avversità che nel calcio, come nella vita, possono capitare.Un gruppo solido, forte, pieno di sorrisi e abbracci, una famiglia quest’anno più che mai. Conte ha creato un’armata che non si è più fermata dopo l’ultima battaglia persa contro lo Shakhtar.. Il presidente “ragazzo” come lo chiama qualcuno, ha sempre avuto le idee chiare, il suo “schiacceremo tutti!” ha fatto sorridere molti avversari soprattutto dopo l’inciampo europeo, ma alla fine ha avuto ragione. In 5 anni ha portato l’Inter dal settimo posto allo scudetto,ovviamente), ha preso molti giocatori fortiche da anni ci attanagliava, e ha portato il brand Inter in un’altra dimensione che guarda al futuro., un numero uno capace di gestire anche le situazioni più complicate per arrivare all’obiettivo, è di Ausilio che si è defilato ma è sempre stato protagonista, è di Zanetti che è il simbolo dell’Inter vincente e dell’amore per questi colori ed è di Oriali che, guarda caso, quando l’Inter vince c’è sempre e un motivo ci sarà.d’Italia!